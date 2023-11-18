الامارات | ناديان برازيليان يتنافسان على ضم جيسوس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام برازيلية أن ناديي غريميو وإنترناسيونال يتنافسان على ضم لاعب شباب الأهلي إيغور جيسوس في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقالت صحيفة «بورتالدو غريميستا» إن مهاجم «الفرسان» مرشح للعودة للعب في الدوري البرازيلي، بعدما كان قد غادر كورتيبا في أكتوبر 2020 إلى شباب الأهلي.

وأشارت إلى أن الناديين البرازيليين يسعيان لتدعيم خط الهجوم في صفوفهما، مبينة أن جيسوس من أبرز الأسماء المطروحة أمامهما.

وذكرت أن الصعوبة التي ستقف عائقاً أمام إتمام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية هي أن شباب الأهلي لن يتنازل عن الحصول على أقل من مليوني يورو نظير بيع عقد اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 22 عاماً، إذ إن عقده مع النادي ينتهي في يونيو 2024.

يُذكر أن جيسوس كان قد انضم إلى شباب الأهلي في 2020 مقابل مليوني يورو، وتألق بشكل لافت مع الفريق في موسمه الأول، وارتفعت قيمته السوقية إلى خمسة ملايين يورو، بينما أسهمت تكرار إصاباته مع «الفرسان» في تراجع مردوده وغيابه لفترات طويلة عن المشاركة في المباريات، وانخفاض قيمته السوقية إلى مليوني يورو وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين.

ويغيب جيسوس عن المشاركة في المباريات مع شباب الأهلي منذ أكتوبر الماضي، بعدما تعرّض لإصابة قوية قبل مباراة الفريق أمام الوحدة في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي فاز فيها شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يتعرض فيها لإصابة قوية خلال آخر ثلاثة مواسم، حيث تعرض للإصابة الأولى في الركبة بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2021، وغاب عن الملاعب لأكثر من عام، وعقب عودته في بداية موسم 2022-2023 خاض أول ست مباريات في الموسم وأصيب مجدداً في الركبة، وخضع اللاعب بعدها لجراحة عاجلة، ثم لبرنامج علاجي وتأهيلي، في المقابل تعرض لإصابة أخرى في الموسم الحالي، وتصل فترة غيابه إلى ثلاثة أشهر.

جيسوس يغيب عن شباب الأهلي بسبب الإصابة منذ الجولة الرابعة من الدوري.