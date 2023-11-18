الامارات | ضربة قوية لريال مدريد بعد قطع «رباط كامافينغا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الفرنسي الدولي إدواردو كامافينغا، لقطع في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، حسبما كشف النادي الملكي أمس.

وجاء في بيان ريال على موقعه الرسمي «بعد الفحوص التي أجريت على لاعبنا إدواردو كامافينغا من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تبيّن أنه يعاني قطعاً في الرباط الجانبي لركبته اليمنى. نترقّب المزيد من التطورات». وتعرّض كامافينغا (21 عاماً) للإصابة خلال حصة تدريبية مع المنتخب الفرنسي، قبل أن يترك معسكر «الديوك» متجهاً إلى مدريد للخضوع للاختبارات. ولم يكشف ريال عن مدة غيابه عن الملاعب التي من المتوقع ألّا تقل عن شهرين، حسب التقديرات الأولية، وبالتالي سيغيب كامافينغا عن مباريات عدّة في الدوري الإسباني، ناهيك عن الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

كما سيغيب كامافينغا عن مواجهتي منتخب بلاده أمام ضيفه جبل طارق اليوم، في نيس، ومضيفه اليونان الثلاثاء المقبل، في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس أوروبا 2024.