الامارات | «الفيصل» يواجه «إعمار بن دري» في نهائي كأس الحبتور للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 نوفمبر 2023

يسدل الستار اليوم على «كأس شهر نوفمبر» الذي ينظمه نادي الحبتور للبولو والفروسية بمشاركة ستة فرق هي: «غنتوت إيه إم» و«الفيصل باور هاوس» و«إعمار بن دري» و«بنجاش بنسالي» و«بن دري الأزرق» و«ذئاب مهرة».

ويلتقي في نهائي البطولة، اليوم، «الفيصل باور هاوس» و«إعمار بن دري» في الرابعة عصراً، ويسبق اللقاء مباراة كأس الترضية بين فريقي «بنجاش بنسهالي» و«بن دري الأزرق» في الثانية والنصف، أما المباراة الثالثة فسوف تُقام في الـ10 صباحاً وتجمع بين فريقي «غنتوت إيه إم» و«ذئاب مهرة».

وكانت نتائج مباريات، أول من أمس، في ختام الدور التمهيدي قد أسفرت عن فوز فريق «الفيصل باور هاوس» بقيادة سلطان الفيصل على فريق «ذئاب مهرة» بقيادة حبتور الحبتور وطارق الحبتور بستة أهداف ونصف، مقابل ستة أهداف بعد مباراة متكافئة لم يحسم نتيجتها سوى فارق التصنيف «نصف جول» بعد أن تساوت كفتا الفريقين.

وفاز فريق «إعمار بن دري» بقيادة محمد بن دري وراشد العبار على فريق «بنجاش بنسالي» بقيادة حيدر بنجاش بنتيجة ستة أهداف، مقابل ثلاثة ونصف، بعد مباراة كشّر فيها فريق «إعمار بن دري» عن أنيابه، وقدم مباراة قوية.

وفي المباراة الثالثة نجح فريق «بن دري الأزرق» بقيادة خالد بن دري في تحقيق فوز كبير ومستحق على منافسه فريق «غنتوت إيه إم» بقيادة على المري والشيخة علياء آل مكتوم، وبنتيجة سبعة أهداف مقابل، ثلاثة.