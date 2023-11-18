الامارات | موسم الكاراتيه ينطلق بنزالات «نجوم المستقبل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدشن بطولة «نجوم المستقبل» لمواطني الدولة من عمر ست سنوات (فئات البراعم والزهرات) وحتى فئات الرجال والسيدات، اليوم، الموسم الجديد لمسابقات اتحاد الكاراتيه 2023-2024. وتحتضن صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية في منطقة الحزانة، البطولة الافتتاحية «نجوم المستقبل» في مسابقات «الكاتا» و«الكوميتيه» للفردي، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 من أندية وأكاديميات الدولة.

وتُعد «نجوم المستقبل» إحدى البطولات الأساسية التي وضعها اتحاد الكاراتيه ضمن معايير اختيار عناصر المنتخب الوطني، التي ستمثل الدولة في البطولة الدولية المقبلة والمدرجة على أجند اتحاد اللعبة لعام 2024.

يُذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، اعتمد في اجتماع سابق، جدول بطولات الموسم الرياضي 2023-2024، والتركيز إلى توطين بطولتي الدوري والكأس، بما يخدم مواصلة رفد المنتخبات بمزيد من العناصر القادرة على تحقيق الإنجازات ورفع علم الدولة في كبرى المحافل الدولية.