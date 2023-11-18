الامارات | 62 خيلاً تتنافس على ألقاب الأمسية الثانية في مضمار «جبل علي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتنافس 62 من صفوة الجياد المحلية والدولية، اليوم، على ألقاب الأمسية الثانية في الموسم الجديد لمضمار «جبل علي»، المتضمنة سبعة أشواط تُقام جميعها على المسارات الترابية، بإجمالي جوائز تبلغ 494 ألف درهم.

وتفتح الخيول العربية الأصيلة، في الثانية ظهراً، أول الأشواط، بانطلاق بطولة السرعة (ذا أودي كب) للخيول المبتدئة، ومسافة 1000 متر رملي، على أن يتبع في ثاني الأشواط، ببطولة السرعة وإنما للخيول المهجنة الأصيلة للفئة المبتدئة التي تُقام على المسافة ذاتها.

ويحتضن الشوط الثالث سباق لفئة «التكافؤ» لمسافة السرعة 1000 متر، وسط منافسة خماسية لخيول بين أعمار أربع وست سنوات، يبرز منها جوادان بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، ممثلين بـ «الحيل» الباحث عن فوزه الثاني على المضمار والمسافة ذاتيهما بعد تألقه نهاية ختام الموسم الماضي، وبجواره زميله «لا بأس» المتألق في مشاركته الأخيرة على مضمار العين.

وتواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الخامس والرئيس «محاذر ستيكس» والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» من عمر أربع سنوات فما فوق، وتتنافس على لقبه تسعة من خيرة جياد مسافة 1400 متر، يبرز منها الجواد «سعادتي» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، بجانب ثلاثي فريق «شادويل» مع كل من «أسد زعبيل» و«المرعب» بإشراف المدرب مصبح المهيري، و«ونيس» بإشراف المدرب دووغ واطسون، في ظهور أول محلياً للجواد البالغ من العمر أربعة أعوام بعد مشاركاته في موسم السباقات البريطاني.

ويسدل الستار عن السباق، بالشوط السابع والختامي الذي يحتضن بطولة «تبوك كورنر ستيكس» لخيول «التكافؤ» ومسافة 1600 متر، ويطمح خلاله الجواد «الجنوب» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، إلى تسجيل انتصاره الثاني على التوالي، بعد تألقه قبل أسبوعين في السباق الافتتاحي لمضمار «جبل علي»، إلا أن المهمة لن تكون سهلة، وسط تواجد العديد من المنافسين الذين سبق لهم الفوز على المضمار والمسافة ذاتيهما في المواسم الماضية، يبرز منهم كل من «سيتي كنغ» لحامد الشامسي وإشراف المدرب أسامة الرفاعي، و«كوست سكاي» لفريق «ساكي للسباقات» وإشراف المدرب دووغ واطسون.