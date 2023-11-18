الامارات | حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون لخرقه القواعد المالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون، لخرقه القواعد المالية للدوري الممتاز. وأحال الدوري الإنجليزي إيفرتون إلى لجنة تحقيق في مارس الماضي، بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة خلال فترة انتهت بموسم 2021-2022. وكشف النادي في بيانه أنه ينوي استئناف العقوبة. وقال الدوري الإنجليزي في بيان: «اعترف النادي بأنه انتهك معايير القواعد المالية للفترة المنتهية في موسم 2021-2022».

ويُسمح لأندية النخبة بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني (127 مليون دولار) كحد أقصى على مدى ثلاث سنوات أو مواجهة عقوبات.

ومني إيفرتون بخسائر على مدى خمس سنوات متتالية، تجاوز إجماليها 430 مليون جنيه إسترليني، خلال تلك الفترة.

وأكدت رابطة الدوري أن عقوبة حسم النقاط هي الأقصى في تاريخ «بريمييرليغ» وستشهد تراجع إيفرتون إلى المركز الـ19 في الترتيب العام، بفارق الأهداف فقط عن بيرنلي متذيّل الترتيب.