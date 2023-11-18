الامارات | الحكم عمر آل علي يدير لقاء نيوزيلندا والمكسيك في مونديال الناشئين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُدير طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الدولي عمر آل علي (حكم ساحة) مباراة نيوزيلندا والمكسيك المقررة اليوم على استاد سي جالاك هاروبات في مدينة باندونغ الإندونيسية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة «إندونيسيا 2023». ويعاون عمر آل علي، جاسم عبدالله (مساعداً أول) وسعيد المرزوقي (مساعداً ثانياً)

ويضم طاقم حكام المباراة أيضاً، الإندونيسي ثوريق منير الكتيري (حكماً رابعاً)، والسويسري فيداي سان، والأسترالي كيت جاكويتش (حكم الفيديو).

وتُعد هذه المباراة المشاركة الثانية لطاقم التحكيم الإماراتي الدولي في مونديال الناشئين الحالي، بعد إدارته المميزة لمباراته الأولى التي جمعت منتخبي السنغال وبولندا يوم الثلاثاء الماضي، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة