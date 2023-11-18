مبابي يعلق على فوز ميسي بالكرة الذهبية: "كنت أعلم قبل تتويجه بالمونديال"

ياسر رشاد - القاهرة - علق الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية خلال العام الجاري 2023.



وأكد مبابي أنه كان على علم من أن ميسي سيحصل على الكرة الذهبية قبل خوض منافسات كأس العالم الماضية 2022 بقطر.



تصريحات مبابي

قال مبابي في تصريحات نشرتها شبكة "RMC" الفرنسية: "لا أخشى من قول رأيي، الترتيب جاء هكذا، ميسي يستحق ذلك، لقد فاز بكأس العالم، لذا فهو يستحق الجائزة".

وتابع الدولي الفرنسي تصريحات: "في ليلة مونديال العالم بقطر الماضي، علمت من فاز بالكرة الذهبية"، على الرغم من أن منتخب الأرجنتين فاز بمونديال قطر 2022 على حساب فرنسا، في ديسمبر الماضي.

وأتم مبابي تصريحاته: "لابد على الدولي الأرجنتيني أن يفوز بالكرة الذهبية، هالاند وأنا قدمنا موسمًا رائعًا، لكن ذلك لا يهم كثيرًا بجوار الفوز بكأس العالم".

الجدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني حقق لقب كأس العالم بعد الفوز على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية، بعد نهاية المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3.