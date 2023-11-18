كوت ديفوار تكتسح سيشل بـ 9 أهداف في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب كوت ديفوار، فوزًا ضخمًا على منتخب سيشل، في المباراة التي جمعتهما ضن منافسات الجولة الافتتاحية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم للأندية 2026.

واستضاف منتخب كوت ديفوار نظيره سيشل على ملعب إبيمبي الأولمبي، في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحسم منتخب الأفيال الفوز لصالحه على الضيوف بنتيجة 9 أهداف دون مقابل، ليكشر كوت ديفوار عن أنيابه من الجولة الأولى للتصفيات.

وافتتح هالر التسجيل لصالح كوت ديفوار في الدقيقة 20، قبل أن يضيف إبراهيم سنجاري الهدف الثاني في الدقيقة 24، وعزز سيمون تقدم ساحل العاج بهدف ثالث في الدقيقة 36، ليضيف كريم كوناتيه الهدف الرابع في الدقيقة 40.

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وفي الشوط الثاني، سجل فوفانا الهدف الخامس في الدقيقة 60، وجاء الهدف السادس عن طريق جونيور تراوري في الدقيقة 77، قبل أن يعزز جيان فيليب تقدم كوت ديفوار بالهدف السابع من ركلة جزاء في الدقيقة 84، وأضاف جونيور تراوري الهدف الثامن في الدقيقة 90، قبل أن يختتم كريم كوناتيه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.