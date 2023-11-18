إصابة أونانا تعكر فوز الكاميرون بثلاثية على موريشيوس في تصفيات كأس العالم

أفسد أندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون، فرحة الأسود بالفوز الكبير بثلاثية نظيفة أمام موريشيوس، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحقق منتخب الكاميرون فوزًا مستحقًا على نظيره موريشيوس في الجولة الأولى الافتتاحية، من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقبلة.

وشهدت المباراة تألق أندريه أونانا ومنعه هز شباك منتخب الكاميرون، ليفوز بثلاثية نظيفة، في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم.

وغادر أونانا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي المباراة مصابًا في الدقيقة الـ 88 من عمر اللقاء، وغادر الملعب متعكزًا على أفراد الجهاز الطبي.

وأحرز مبيومو هدف الأسود الأول في الدقيقة 24، فيما أضاف نكودو الهدف الثاني بالدقيقة 88، قبل أن يسجل ماجري الهدف الثالث في الدقيقة 94 ليخطف الكاميرون أول 3 نقاط له في مشوار التصفيات.

وبهذه النتيجة، حصد الكاميرون أول 3 نقاط في مشواره بتصفيات كأس العالم 2026، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة.

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وانطلقت منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مساء الأربعاء الماضي، حيث يتنافس 54 منتخبًا، تم تقسيمهم على 9 مجموعات.