ماذا يحتاج منتخب إيطاليا للتأهل إلى يورو 2024؟

بات منتخب إيطاليا، قريبًا من حسم بطاقة التأهل إلى منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والتي ستقام في ألمانيا، بعد الفوز على مقدونيا.

ولعب منتخب إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024.

وحقق منتخب إيطاليا الفوز على مقدونيا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، لينعش آماله في التأهل إلى يورو 2024.

حظوظ منتخب إيطاليا في التأهل إلى يورو 2024

ويقع منتخب إيطاليا في المركز الثالث من المجموعة الثالثة بتصفيات يورو 2024، برصيد 13 نقطة حصدهم من 4 انتصارات وتعادل وهزيمتين.

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ويحتاج المنتخب الإيطالي لنقطة وحيدة من أجل التأهل رسميًا إلى بطولة أمم أوروبا 2024، وذلك من خلال المواجهة المرتقبة أمام أوكرانيا.

ويمتلك المنتخب الأوكراني 13 نقطة ولكن يقع في المركز الرابع بفارق الأهداف عن إيطاليا، ويحتاج إلى الفوز بفارق هدفين من أجل حسم التأهل.

وفي حال حقق منتخب إيطاليا الفوز أو التعادل على حساب أوكرانيا، سيتأهل بشكل رسمي إلى يورو 2024.

وستقام مباراة إيطاليا ضد أوكرانيا يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.