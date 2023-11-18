شاهد.. راموس يصدم جماهير ريال مدريد بتصرف مفاجئ

أثار الأسطورة الإسباني سيرخيو راموس نجم نادي إشبيلية، غضب جماهير ريال مدريد، بعد موقفه المثير في الساعات الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يشير لرفض الأسطورة سيرخيو راموس، التوقيع على قميص ريال مدريد الإسباني ورفض طلب أحد مشجعي الميرنجي.

ووقع راموس على جميع القمصان التي طالبه المشجعين بالتوقيع عليها منها قميص باريس سان جيرمان، بينما رفض قميص ريال مدريد فقط.

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ويعد سيرخيو راموس من أساطير نادي ريال مدريد، بعدما بدأت مسيرتهما سويًا من موسم 2005 وحتى 2021، ولكنه بدأ مسيرته من نادي إشبيلية، والذي قرر العودة إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وعاد راموس إلى إشبيلية مطلع الموسم الجاري، وذلك بعد 18 عامًا من رحيله، وعقب انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث خاض في صفوف نادي العاصمة الفرنسية عامين فقط.

وطوال مسيرته، خاض راموس 778 مباراة، نجح في تسجيل 110 هدفًا وصنع 41 آخر، وحصل على 247 بطاقة صفراء، تحول منهم 19 بطاقة إلى حمراء، وحصل على 9 بطاقات حمراء مباشرة.