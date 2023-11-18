تفاصيل إصابة نجم مانشستر سيتي وموقفه من مواجهة ليفربول في الدوي الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل إصابة ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط فريق مانشستر سيتي ومنتخب كرواتيا، موقفه من مواجهة ليفربول.

ينتظر فريق مانشستر سيتي مواجهة نارية أمام ليفربول بعد التوقف الدولي في قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

وكان كوفاسيتش قد تعرض للإصابة ليتم استبعاده من قائمة كرواتيا المشاركة في تصفيات يورو 2024.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “الأثليتك” فإن إصابة كوفاسيتش هي تكرار لإصابته السابقة في الفخذ، ومن المقرر أن يغيب لمدة أسبوعين إلى ثلاث أسابيع.

وأصبح من المؤكد غياب كوفاسيتش عن مباراة القمة بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويعتلي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.