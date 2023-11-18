خطأ فادح من فرج عامر يثير جدل جماهير الاهلي.. شاهد

تسبب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، في حالة جدل وسخرية بين جماهير النادي الاهلي، بعد خطأ فادح ارتكبه، بخصوص إحدى صفقات القلعة الحمراء.

وارتكب فرج عامر، خطأ بذكر أسامة حسني نجم الاهلي السابق والمعتزل كرة القدم، ضمن اللاعبين في صفقة عمر كمال عبد الواحد.

وكتب رئيس نادي سموحة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”عمر كمال عبد الواحد في الأهلي نهائيًا نظير 8 مليون جنيه وإعارة كريم نيدڤيد وأسامة حسني”.

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وقام عامر، بتعديل منشوره على فيس بوك، حيث كتب اسم صلاح محسن، بدلًا من أسامة حسني، بعد وصلة السخرية التي تعرض لها.

وانتشرت حالة من السخرية، على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب جماهير النادي الاهلي، والتي سخرت من عودة أسامة حسني إلى الملاعب من جديد، بخطأ من فرج عامر.

يذكر أن النادي الاهلي في مفاوضات بالفعل مع نظيره فيوتشر للتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث بات قريبًا من ارتداء القميص الأحمر.