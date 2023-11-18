جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خصم 10 نقاط من إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

تلقى نادي إيفرتون الإنجليزي، قرارًا صادما بخصم أصدرت رابطة أندية الدوري الإنجليزي المحترفة "بريميرليج"، اليوم نقاط من رصيده خلال منافسات الموسم الجاري 2023/2024، بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي، بيانًا رسميًا عبر موقعها الرسمي، أكدت خلاله أنها تقدمت بشكوى ضد نادى إيفرتون في وقت سابق، بسبب مخالفات عن موسم 2021/2022، ليصدر قرار هذا الموسم وتخصم 10 نقاط من نادي إيفرتون.

وأوضحت رابطة البريميرليج، أن نادي إيفرتون نجى بمعجزة من الهبوط، وعانى الموسم الماضي من النتائج السيئة، حتى استطاع البقاء وتقديم مباريات جيدة هذا الموسم، حيث كان يحتل المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بعدما خاض 12 مباراة، فاز في 4، وتعادل في 2، وتلقى الخسارة في 6 مباريات.

وإليكم ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد خصم 10 نقاط من إيفرتون

1- مانشستر سيتي 28 نقطة

2- ليفربول 27 نقطة

3- أرسنال 27 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

5- أستون فيلا 25 نقطة

19- إيفرتون 4 نقاط بعد خصم 10 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط في المركز الأخير

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