اختيار بديل فينسوس لمواجهة الأرجنتين بعد الاستبعاد من معسكر البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاد المهاجم البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، من معسكر منتخب البرازيل القادم.

وتعرض فينسيوس جونيور للإصابة في مباراة البرازيل وكولومبيا، في المباراة التي انتهت بخسارة البرازيل بهدفين مقابل هدف، ليغيب مهاجم السامبا عن مباراة منتخب بلاده في المباراة القادمة أمام الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

ويعاني فينسوس من مشكلة في عضلة الفخذ الأيسر بعد تدخل عنيف من مدافع كولومبيا، على أن يغادر اللاعب البرازيل متوجهًا لبدء الفترة العلاجية في ريال مدريد.

وطلب فرناندو دينيز، المدير الفني لمنتخب البرازيل ضم جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال الإنجليزي، بدلًا من فينسيوس، ليشارك في مباراة الأرجنيتن القادمة.

وتقام مباراة البرازيل والأرجنتين، الأربعاء القادم 22 نوفمبر 2023، في تمام الساعة 2:30 فجرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد ماراكانا في البرازيل.

اقرأ أيضا..

الحرب مشتعلة داخل باريس.. توتر العلاقات بين مبابي وأنريكي