موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان لمواجهة هي الأقوى في تاريخ الكرة العالمية، والتي تجمع منتخبي البرازيل والأرجنتين.

ويستضيف أرضية ستاد ماراكانا في البرازيل، مباراة نارية وقمة الكرة العالمية بين البرازيل والأرجنتين، في إطار منافسات الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وتقام أحداث المباراة يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023، في تمام الساعة 2:30 فجرًا بتوقيت القاهرة، والمذاعة عبر فضائية "بين سبورتس HD5".

ويتصدر منتخب الأرجنتين مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما يوجد منتخب البرازيل في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

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