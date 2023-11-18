بيبو يوضح موقف النادي الأهلي من استبعاد ثنائي الفريق من المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أوضح خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي موقف النادي من استبعاد ثنائي الفريق، إمام عاشور، حسين الشحات.

قال بيبو في تصريحات لموقع النادي الأهلي الرسمي: "استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى المنتخب الوطني هو شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب، ولا نتدخل في قراراته، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في إدارة شئون فريقنا".

أضاف: "بالتالي كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود موقف للجهاز الفني للأهلي تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسكر المنتخب الأخير كلام عار تماما من الصحة، ولا توجد أي مناقشات في هذا الشأن".

اختتم بيبو: "بالتوفيق للمنتخب الوطني وجهازه الفني لتحقيق حلم كل المصريين بالتأهل لكأس العالم 2026".

يذكر أن روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر قرر استبعاد ثلاثي المنتخب، طارق حامد، إمام عاشور، حسين الشحات من قائمة الفريق المتجهه إلى ليبيريا لخوض لقاء سيراليون.

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