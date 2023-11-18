"ننتظرك في جده".. صلاح ينشر هذه الصورة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر صورة من مباراة أمس ضد جيبوتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس".

تفاعلت الجماهير مع صورة صلاح، وعلق أحدهم: "أفضل لاعب عربي بالتاريخ"، فيما كتب آخر: "حقق حلمك يا صلاح وحلمنا يا كبير، ننتظرك في جده".

علق مشجع على صورة صلاح: "الكرة الذهبية مسألة وقت"، فيما علق الحساب الرسمي لنادي ليفربول: "لاعب رائع".

يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على جيبوتي، بنتيجة 6-0، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

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