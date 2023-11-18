شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، منافسات الجولة الأولى بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى الجديد 2023/2024 على صعيد 4 مجموعات.

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من: مصر للبترول مع الداخلية والزمالك مع ألعاب دمنهور، بينما يتنافس فى المجموعة الثانية ، الترسانة مع الشمس ودلفى مع بتروجت والمقاولون مع الأهلى.

أما المجموعة الثالثة فتشهد مواجهات بين كلا من: 6 أكتوبر مع ايسترن كومبانى و الزهور مع الاعلاميين و طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى ، بينما تشهد المجموعة الرابعة لقاءات بين كلا من ، القناة مع هليوبولس و سبورتنج مع اسكندرية للبترول و سموحة مع هليوليدو.