اخبار الرياضه

اليوم.. انطلاق دورى رجال الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، منافسات الجولة الأولى بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى  الجديد 2023/2024 على صعيد 4 مجموعات. 

 

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من: مصر للبترول مع الداخلية والزمالك مع ألعاب دمنهور، بينما يتنافس فى المجموعة الثانية ، الترسانة مع الشمس ودلفى مع بتروجت والمقاولون مع الأهلى. 

 

أما المجموعة الثالثة فتشهد مواجهات بين كلا من: 6 أكتوبر مع ايسترن كومبانى و الزهور مع الاعلاميين و طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى ، بينما تشهد المجموعة الرابعة لقاءات بين كلا من ، القناة مع هليوبولس و سبورتنج مع اسكندرية للبترول و سموحة مع هليوليدو.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements