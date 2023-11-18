شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يصل ليبيريا بعد رحلة 9 ساعات لمواجهة سيراليون بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت منذ دقائق بعثة منتخب مصر الي ليبيريا في رحلة استغرقت ٩ ساعات استعدادا لمواجهة سيراليون في ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد.

وقرر فيتوريا منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، حيث تستغرق مدة الرحلة من مصر لليبيريا بالطائرة الخاصة 9 ساعات، وهبطت الطائرة التي أقلعت من القاهرة في الثانية ظهرا، في ليبيريا في الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وغادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضمت بعثة الفريق 22 لاعبا وهم : وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

يترأس بعثة منتخب مصر الأول الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب .