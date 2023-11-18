شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يذاكر أخطاء الموسم قبل بدء الاستعداد لمواجهة ميدياما الغاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، من محللي الأداء في الفريق ملخص لأخطاء لاعبي الفريق في جميع المباريات التي خاضها المارد الأحمر هذا الموسم محلياً وأفريقياً بداية من بطولة السوبر الأفريقي التي أقيمت يوم 15 سبتمبر الماضي أمام إتحاد العاصمة الجزائري في السعودية وخسرها الأهلي.

وتحدث كولر مع معاونيه في الجهاز الفني ومحللي الأداء في الفريق عن ضرورة "تجميع" كل الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبي الفريق منذ مباراة إتحاد العاصمة حتى مباراة الجونة السبت الماضي في الدوري الممتاز التي أنتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويرغب المدرب السويسري في الوقوف على جميع أخطاء اللاعبين هذا الموسم في جميع المباريات بما فيها مشاركة الأحمر في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم والتي خرج منها الأهلي من الدور نصف النهائي على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

كولر يسعى لمعرفة مدى استيعاب لاعبي الأهلي لتعليماته وكذلك عدم استغلال بعضهم للفرصة التي حصلوا عليها خاصة وأن هناك بعض اللاعبين بالفريق لم يستغلوا الفرص التي منحها لهم الجهاز الفني هذا الموسم.

ويبدأ الأهلي مساء الأحد، الاستعداد لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها التاسعة من مساء السبت بعد المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري في ضربة البداية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، علماً بأن الأهلي حامل اللقب يلعب في المجموعة الرابعة رفقة ، شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.