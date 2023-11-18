شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: لو أنا صاحب القرار فى الزمالك لن أجدد عقد أحمد فتوح ومحمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حلمى طولان المدير الفنى السابق لإنبى، أنه لو صاحب القرار فى الزمالك لن يجدد عقد أحمد فتوح لأنه أخطأ فى حق الزمالك، والزمالك لن يقف على أى لاعب مهما كان حجمه.

وقال حلمى طولان خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "فيتوريا من حقه ياخذ أى قرار يراه فى صالح المنتخب وقراره انضباطى ومن اختصاصى، ومباراة مصر وجيبوتى رسالة قوية من الفراعنة لفرق المجموعة والمنتخب قدم مباراة قوية وظهور أكتر من لاعب بشكل كبير مثل مروان عطية وأحمد سامى".

وعن أحمد فتوح، قال نجم الزمالك السابق: "لو أنا صاحب القرار فى الزمالك لن أجدد عقد أحمد فتوح ومحمد صبحى، لأن المبادئ لا تتجزأ واللاعبين أخطأوا فى حق الزمالك فى ليلة مباراة زد ولم يعد إلا ثانى يوم ودا خطأ كبير، وأخطأ فى حق الزمالك، والزمالك أكبر من أى لاعب".

وتابع: "انتقال أحمد فتوح للأهلى وارد خاصة فى حاجة الأهلى لتدعيم هذا المركز لكبر سن على معلول، والانتقال سيكون فى صالح أحمد فتوح وليس الأهلى، لأن الأهلى له سيستم واضح وفتوح لا يصلح لهذا السيستم".

وأضاف: "محمد صبحى لم يصل للأخطاء التى يرتكبها فتوح ولا هيقرب منها حتى، والإدارة لازم تكون قوية لفرض الانضباط على كل الفرقة، ووضع سقف للرواتب أهم قرار سيصلح من شأن الزمالك، واعتقد أن الكل سيوافق باستثناء أحمد سيد زيزو الذى يتقاضى مبالغ كبيرة".