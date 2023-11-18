شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر السيد: سأعود للزمالك فى هذه الحالة.. وشرف لي اللعب بالفانلة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد نادرالسيد، حارس مرمى فريق باوك اليوناني، أن العودة للقلعة البيضاء شرف لأى لاعب ينتمى للقلعة البيضاء، مشيرًا إلى إنه يتمنى العودة لنادي الزمالك ولكن الأمر صعب بسبب غلق القيد، وإذا تم حل الأمر سيتم إعارتi من باوك للقلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه تحدث فى الأمر مع إدارة النادي اليوناني.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "عقدي مع باوك لمدة ثلاث سنوات، ومن الممكن أن أعود للزمالك على سبيل الإعارة إذا تم حل القيد فى يناير".

تابع حارس مرمى فريق باوك اليوناني، أن نادي الزمالك يمثل له كل شيء، وأن تواجده فى قطاع الناشئين عندما كان يبلغ من العمر 12 عاما علمه الكثير على مستوى كرة القدم والحياة العملية.