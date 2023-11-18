شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدور الثانى بدورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، أولى جولات الدور الثانى بدورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 بلقاءات بين كل من: الأهلى مع البنك الأهلى والزمالك مع 6 أكتوبر والشمس مع الطيران وسبورتنج مع سموحة.

ويواصل فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك صدارة ترتيب دورى العمومى بعد ختام الدور الأول للموسم المحلى 2023 / 2024 برصيد 21 نقطة، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك 24 / 22 فى ختام الدور الأول.

فيما يحل الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 15 نقطة، يليه الشمس بنفس الرصيد لفارق الأهداف، ثم سبورتنج رابعا برصيد 12 نقطة ومن بعده سموحة فى المركز الخامس بنفس الرصيد.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.