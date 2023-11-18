شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج ومصطفى يخوضان منافسات نصف نهائي بطولة سنغافورة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الثنائي المصري علي فرج لاعب وادي دجلة ومصطفى عسل لاعب الأهلي، صباح اليوم السبت، منافسات نصف نهائي بطولة سنغافورة للاسكواش، والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ومن المقرر أن يلتقي هلي فرج مع الإنجليزي مروان الشوربجي في نصف النهائي، بينما يواجه مصطفى عسل نظيره البيروفي دييجو إلياس.

وكان علي فرج قد تغلب في ربع النهائي على مواطنه يوسف سليمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-7, 11-7.

فيما فاز مصطفى عسل على منافسه بول كول بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 5-11, 11-5, 11-9.

وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً مصرياً جاءوا كالتالي:

6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف إبراهيم، كريم الحمامي، فارس الدسوقي، مصطفى عسل، ويوسف سليمان.

بينما فى منافسات السيدات شاركت 7 لاعبات وهن: نور الطيب، سلمى هاني، روان العربي، زينة ميكوي، سلمى الطيب، نادين شاهين، نور أبو المكارم.