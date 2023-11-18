شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يواصل رحلة التنقيب عن مواهب الإسماعيلى فى قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، البحث عن المواهب داخل قطاع الناشئين وفرق الشباب من أجل ضمها للفريق الأول والاستعانة به. ووضع إيهاب جلال استراتيجية جديدة بتصعيد اللاعبين الشباب للفريق الأول، ومنحهم فرصة المشاركة فى المباريات الودية للحكم عليهم، والاستعانة بهم فى ظل النواقص التى يعانى منها الإسماعيلى هذا الموسم.

ويختتم فريق الإسماعيلى تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش غدا الأحد فى رابع مبارياته الودية، قبل أن يختتم مواجهاته بمواجهة المقاولون العرب في 22 نوفمبر استعدادا لبيراميدز فى الجولة السابعة من دورى Nile.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة توقف الدوري لعلاج الأزمات الفنية التي يعانى منها الفريق الأصفر، وعلى رأسها ضعف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف في 6 لقاءات، وعلاج العقم التهديفى الذى لازم الإسماعيلى فى المباريات الماضية، وسجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.