سباليتي يدافع عن جورجينيو بعد إهداره ركلة جزاء ثالثة مع إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - دافع لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن جورجينيو بعد إهداره ركلة جزاء للمرة الثالثة على التوالي مع المنتخب.

وأهدر جورجينيو ركلة جزاء أمام مقدونيا الشمالية، على الرغم من الفوز الكبير الذي حققه المنتخب الايطالي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا.

وقال سباليتي في تصريحات نشرتها شبكة "فوتبول إيطاليا" بعد اللقاء: " علينا تهنئة حارس المرمى الذي جعل الأمر يبدو كما لو أنه تصدى لها عن قصد، جورجينيو لا يزال لاعبًا مميزًا في تنفيذ ضربات جزاء إيطاليا".

وأضاف مدرب إيطاليا "قدم جورجينيو مباراة رائعة وحساسة الليلة، لقد أخبرته بالفعل أنه سينفذ ركلة الجزاء التالية وقد وافق، إنه بخير".

وأتم تصريحاته "في تلك المرحلة، أعتقد أننا رأينا أفضل ما في إيطاليا من حيث الشخصية والجودة، حيث أظهرنا القوة لمواصلة التقدم وتأمين الفوز بهدفين آخرين".

ويتواجد منتخب إيطاليا في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات يورو 2024، برصيد 13 نقاط حصدهم من 4 انتصارات وتعادل وهزيمتين.