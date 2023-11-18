مانشستر سيتي وليفربول.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن عشاق كرة القدم الإنجليزية على موعد مع الإثارة والمتعة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث سيكون هناك مواجهة قوية ومثيرة تجمع مانشستر سيتي بنظيره ليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ويبحث الفريقان عن تحقيق الفوز خلال المواجهة المقبلة بينهما، والتي سيشهدها ملعب الاتحاد، معقل السيتزين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول



من المقرر أن تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام نظيره ليفربول في الثانية والنصف من مساء الأحد الموافق 25 من الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وقوة كبيرة، خاصة وأن الثنائي يبحثان عن الفوز في ظل موقفهما في ترتيب البريميرليج، حيث أن الفارق بينهما نقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

تُنقل مواجهة مانشستر سيتي أمام ليفربول عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحل ليفربول في الوصافة ب 27 نقطة.