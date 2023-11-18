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البرازيل تعلن تفاصيل إصابة فينيسيوس جونيور وموقفه من لقاء الأرجنتين

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المنتخب البرازيلي، تفاصيل إصابة فينيسيوس جونيور نجم الإسباني، خلال معسكر السيليساو الحالي.

وأصيب فينيسيوس خلال مباراة البرازيلي وكولومبيا التي جمعت بينهما في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، وانتهت بخسارة البرازيل بهدفين مقابل هدف.

وأصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانا توضيحا حول إصابة فينيسيوس  "أكد الفحص الذي تم إجراؤه يوم الجمعة أن المهاجم فينيسيوس جونيور يعاني من إصابة عضلية في فخذه الأيسر".

وأضاف: "لن يتمكن من خوض مباراة المنتخب البرازيلي ضد الأرجنتين يوم الثلاثاء، على ملعب ماراكانا في ريو، في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026".

وسيُسمح لـ فينيسيوس جونيور بالعودة إلى ريال مدريد من أجل بدء العلاج، مع العلم أن البرازيل لن تستدعي بديلًا آخر نظرًا لأنه قد تم استدعاء 24 لاعبًا هذا الشهر.

ومن المقرر أن يتقابل منتخبا البرازيل والأرجنتين في قمة لاتينية فجر الأربعاء المقبل، في تصفيات كأس العالم.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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