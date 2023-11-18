شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يفتح صفحة جديدة مع مستبعدى المصري للمشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق الذين تم استبعادهم الفترة الماضية بمنحهم فرصة المشاركة فى المباريات المقبلة، بعد استئناف مسابقة الدوري عقب نهاية التوقف الدولي، وفى مقدمتهم إلياس الجلاصي وإيزي إيميكا ومحمد دبش.

ويلتقي النادي المصري مع إنبي فى الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يستأنف الفريق تدريباته داخل معسكره بالقاهرة بعد العودة من بورسعيد بداية الأسبوع المقبل.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.