صلاح يقود مصر لاكتساح جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 ونيجيريا تتعثر أمام ليسوتو

الرياص - اسماء السيد - سجل النجم المصري محمد صلاح، 4 أهداف في مستهل مشوار منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم عام 2026 ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وحقق المنتخب المصري الفوز على منتخب جيبوتي بستة أهداف مقابل لا شيء.

وتقدم صلاح بالهدف الأول في الدقيقة 17، ثم أضاف الهدف الثاني بعد 5 دقائق، من ركلة جزاء.

وسجل صلاح هدفين آخرين في الشوط الثاني، بينما سجل مصطفى محمد، ومحمود حسن، هدفا لكل منهما.

وتعادل المنتخب النيجيري بهدف لمثله أمام ضيفه منتخب ليسوتو ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وتقدم منتخب ليسوتو أولا بواسطة موتلوميلو مكواننانزي، مستغلا ركنية سريعة حولها في المرمى، في الدقيقة 56 من المباراة، لكن نيجيريا سجلت التعادل بواسطة سامي أجاي بعد 11 دقيقة.

وفي المجموعة السادسة فاز المنتخب الجزائري على المنتخب الصومالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، سجلها أحمد عبدي، وبغداد بونجاح، وإسلام سليماني.

وكانت موزمبيق قد فازت على أرضها على بوتسوانا 3- 2 في المجموعة نفسها.

وفي الوقت نفسه تعادل المنتخب السوداني مع ضيفه منتخب توغو بهدف لمثله، ضمن مباريات المجموعة الثانية.

تقدم السودان بهدف من ركلة جزاء بواسطة، محمد عيسى في الدقيقة 17، ثم تعادل للغابون، كيفين دينكي، قبل نهاية الشوط الأول.

وتضم مجموعة مصر إثيوبيا وسيراليون، وغينيا بيساو، وجيبوتي، وبوركينا فاسو.

وقد تم تقسيم الفرق المشاركة في التصفيات إلى 9 مجموعات، بحيث يتأهل الفريق الذي يتربع على قمة كل مجموعة بنهاية التصفيات إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، التي تستضيفها الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك.

من جانبها تعادلت إثيوبيا الأربعاء مع سيراليون بدون أهداف في المباراة الافتتاحية للفريقين في المجموعة الأولى، والتي أقيمت في مدينة الجديدة المغربية الساحلية.

وتقدم المنتخب الإثيوبي صاحب الأرض، بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، "الفيفا"، بإعادة المباراة بسبب الضباب الكثيف الذي عم الملعب.

وقال الاتحاد الإثيوبي في بيان "كان يجب أن يتم تأجيل المباراة".

وأقيمت المباراة في المغرب بسبب عدم توفر ملعب يلبي الاشتراطات الدولية للفيفا في إثيوبيا.