حارس الزمالك السابق يكشف شرط عودته في يناير

كشف أحمد نادر السيد، حارس مرمى باوك اليوناني الحالي، والزمالك السابق، عن موقفه من العودة إلى صفوف الفارس الأبيض في يناير المقبل.

وكانت انتشرت أنباء خلال الفترة الماضية، حول وجود نية لدى نادي الزمالك في استعادة خدمات أحمد نادر السيد، في يناير المقبل، بعد قرار عرض محمد صبحي للبيع.

ويرغب نادي الزمالك في التعاقد مع حارس جديد في الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب قرار عرض صبحي للبيع بعد أزمة خروجه من المعسكر دون الحصول على إذن.

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وقال أحمد نادر السيد فى تصريحات لبرنامج “زملكاوي”، إنه يتمنى العودة إلى نادي الزمالك ولكن ما يصعب الأمر هو إيقاف القيد.

وتابع:”إذا تم حل إيقاف القيد سيتم إعارتي من باوك لنادي الزمالك وهذا الأمر ما تحدثت فيه مع إدارة النادي اليوناني”.

وأفاد بأن عقده مع باوك لمدة ثلاث سنوات، ومن الممكن أن يعود للزمالك على سبيل الإعارة إذا تم حل القيد في يناير.