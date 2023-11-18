ليفاندوفسكي يغيب عن يورو 2024 رسميًا

فشل منتخب بولندا الذي يلعب لصفوفه روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة الإسباني، في التأهل بشكل مباشر إلى يورو 2024.

وشارك ليفاندوفسكي، في تعادل منتخب بولندا مع نظيره التشيك، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات يورو.

وسجل ياكوب بيوتروفسكي، هدف بولندا في الدقيقة 38، قبل أن يتعادل توماش سوتشيك لـ التشيك في الدقيقة 49.

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وبتلك النتيجة يصبح رصيد منتخب بولندا 11 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات يورو 2024.

فيما يتواجد في المركز الثاني منتخب التشيك برصيد 12 نقطة، حيث لن يتمكن منتخب بولندا من التأهل إلى يورو 2024 بشكل مباشر.

وعلى الرغم من ذلك، ولكن تتبقي آمال ضعيفة لمنتخب بولندا في اللعب ببطولة يورو 2024، في حال نجح في المشاركة في الملحق، التي ستتأهل 3 منتخبات من خلاله.