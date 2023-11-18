هاري كين يحقق رقمًا استثنائيًا بعد هدفه في مباراة إنجلترا ضد مالطا

كشفت شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، عن رقم استثنائي لـ هاري كين، نجم بايرن ميونخ، بعد هدفه في مباراة إنجلترا ضد مالطا.

وسجل هاري كين الهدف الثاني لصالح منتخب إنجلترا في شباك مالطا في الدقيقة 75، بعدما استقبل تمريرة من بوكايو ساكا.

وحقق منتخب إنجلترا الفوز على حساب نظيره مالطا، بهدفين دون رد، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا يورو 2024.

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واستضاف منتخب إنجلترا نظيره مالطا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا يورو 2024، وذلك على ملعب ديمبلي.

وبحسب شبكة “أوبتا”، فإن هاري كين ساهم في 33 هدفًا في 20 مباراة مع بايرن ميونخ والمنتخب هذا الموسم.

وأوضحت أن هاري كين لعب مع بايرن ميونخ، 16 مباراة، وسجل 21 هدفًا، 7 تمريرات حاسمة، و4 مواجهات مع إنجلترا، وأحرز 4 أهداف، 1 تمريرة حاسمة.

ويعد هاري كين، الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 62 هدفًا، وأكثر من سجل في المباريات الرسمية مع إنجلترا (55)، وأكثر من سجل في تصفيات أمم أوروبا مع المنتخب (23).