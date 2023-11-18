شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخبات العربية بالعلامة الكاملة فى الجولة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت المنتخبات العربية وشمال أفريقيا في الفوز بمباريات الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحققت المنتخبات العربية العلامة الكاملة وانتهت مبارياتهم جميعا بالفوز المستحق.

بدأ منتخب الفراعنة أولى مبارياته في المجموعة الأولى باكتساح منتخب جيبوتى بسداسية نظيفة في ليلة تسجيل محمد صلاح نجم المنتخب المصرى وليفربول بسوبر هاتريك للمرة الأولى في تاريخه، وظهر العديد من اللاعبين بالشكل الأمثل وقدموا المهام المطلوبة منهم في جميع أنحاء الملعب.

وفى المجموعة السابعة حقق المنتخب الجزائرى أسود الصحراء الفوز على منتخب الصومال بنتيجة 3-1 وتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن ملاحقيه.

وفى المجموعة الرابعة نجح منتخب ليبيا الشقيق في التغلب على منتخب إيسواتينى بهدف دون رد ويتشارك الصدارة مع منتخب الكاميرون وبفارق الأهداف.

وبالمجموعة الثامنة حقق المنتخب التونسي الفوز برباعية نظيفة على منتخب ساو تومى وبرينسيبى مع تصدر المجموعة بفارق الأهداف عن ملاحقيه.

الجدير بالذكر أن المنتخب المغربى لم يخض مباراته في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة، حيث اعتذر منتخب إريتريا عن المشاركة في التصفيات وتم إقصاؤه من المجموعة، وسوف تشهد المجموعة مشاركة 5 منتخبات فقط بدلا من 6 منتخبات.

ويتأهل صاحب صدارة كل مجموعة من التصفيات بعد انتهاء الجولات، وسوف يتم اختيار أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثانى، على أن تخوض المنتخبات الأربعة مرحلة البلاى أوف لاختيار منتخب منهم يشارك في الملحق القارى.