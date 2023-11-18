شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يترقب قرارات الكاف اليوم قبل انطلاق أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، ما يؤول إليه الاجتماع التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم من قرارات تتعلق ببطولة كأس الأمم التى تنطلق مطلع العام المقبل فى أبيدجان، ويشارك فيها المنتخب الوطني برفقة مجموعة تضم كلا من غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن عقد اللجنة التنفيذية اجتماعًا اليوم، السبت، فى أبيدجان بساحل العاج، ضمن الاستعدادات لمنافسات الأمم الأفريقية 2023 ، والذى سيرأسه رئيس كاف باتريس موتسيبي ويليه مؤتمر صحفى.

ويتضمن البرنامج أيضًا مباراة ودية بين أعضاء لجنة كاف التنفيذية وأساطير كرة القدم الإيفوارية، وينتظر اتحاد الكرة نتائج هذا الاجتماع حتى يبدأ الفراعنة خطة الإعداد للمشاركة في البطولة.

ويعقد اجتماع لجنة الكاف التنفيذية فى كوت ديفوار على هامش بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، علما بأنه ستبدأ البطولة النهائية فى 13 يناير 2024 ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية فى 11 فبراير 2024.