شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى ترتيبات استقبال فريق أبو سليم الليبى قبل مواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى الزمالك ترتيبات استقبال بعثة أبو سليم الليبى تمهيداً لمباراة الفريقين، والمقرر لها 26 نوفمبر الجارى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وحدد نادى أبو سليم الليبى غداً الأحد 19 نوفمبر موعداً للوصول إلى القاهرة لمواجهة الزمالك، حسبما أكد شكرى الخطوى المدير الفني لفريق أبو سليم الليبى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن موعد الوصول.

واستقر الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال على تجربة خطة مباراة الكونفدرالية أمام فريق أبو سليم الليبى فى ودية الهلال الليبى، المقرر لها الأحد 19 نوفمبر.

وينوى جمال الدفع بأغلب عناصر التي سيخوض بها مباراة أبو سليم لإجراء بروفة أخيرة قبل مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وفضل معتمد جمال خوض مباراة ودية أمام الهلال الليبى لتشابه طريقة لعبه مع أبو سليم، لتكون بمثابة البروفة الأخيرة، التي يسعى من خلالها لاستكشاف الفريق المنافس.