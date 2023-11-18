تصفيات كأس أوروبا 2024: ايطاليا على بعد نقطة من التأهل

الرياص - اسماء السيد - روما: باتت ايطاليا على بعد نقطة واحدة من بلوغ نهائيات كأس اوروبا 2024 لكرة القدم المقررة في المانيا، بفوزها على مقدونيا الشمالية 5 2 الجمعة في روما في الجولة السابعة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل ماتيو دارميان (17) وفيديريكو كييزا (41 و45+3) وجاكومو راسبادوري (81) وستيفان الشعراوي (90+3) أهداف إيطاليا التي أهدر لها لاعب الوسط جورجينيو ركلة جزاء في الدقيقة 40، وياني اتاناسوف (52 و74) هدفي مقدونيا الشمالية.

ورفعت ايطاليا رصيدها الى 13 نقطة واستعادت المركز الثاني بفارق المواجهة المباشرة من أوكرانيا التي تلتقيها في مباراة حاسمة الثلاثاء المقبل على ملعب باي ارينا في مدينة ليفركوزن الالمانية.

وتحتاج ايطاليا الى التعادل فقط لتبلغ النهائيات وبالتالي الدفاع عن لقبها في المانيا في الفترة من 14 حزيران/يونيو الى 14 تموز/يوليو 2024، وذلك لفوزها على ارضها على اوكرانيا 2 1 في 12 ايلول/سبتمبر الماضي.

وكانت ايطاليا توجت باللقب في النسخة الاخيرة بفوزها على انكلترا بركلات الترجيح عام 2021.

وعززت انكلترا التي كانت ضامنة البطاقة الاولى للمجموعة صدارتها برصيد 19 نقطة بعد فوزها على مالطا 2 0.

وشكلت مقدونيا الشمالية عقدة لايطاليا في السنوات الاخيرة، فقد حرمتها هذه الدولة المغمورة على خريطة كرة القدم الاوروبية من بلوغ نهائيات مونديال روسيا عام2018، قبل ان تجربها على التعادل 1 1 في مباراة الذهاب في ايلول/سبتمبر الماضي.

وظنت ايطاليا بقيادة مدربها لوتشانو سباليتي انها حسمت النتيجة في الشوط الاول عندما تقدمت بثلاثة اهداف نظيفة، لكن مقدونيا الشمالية سجلت هدفين في الشوط الثاني فعاش المنتخب الايطالي لحظات من الشك قبل ان يسجل راسبادوري والبديل الشعراوي الهدفين الرابع والخامس ويريحان اعصاب انصار المنتخب (81).

بدات إيطاليا المباراة بقوة ونجحت في ترجمة سيطرتها الى هدف اول من رأسية مدافع إنتر دارميان عند القائم الثاني اثر تمريرة من راسبادوري (17).

وسنحت لإيطاليا فرصة تعزيز النتيجة عندما حصلت على ركلة جزاء لصالح اثر لمسة يد داخل المنطقة فانبرى لها جورجينيو لكنه سددها ضعيفة تصدى لها حارس مقدونيا ستولي ديميترييفسكي (40).

لكن جناح يوفنتوس كييزا سرعان ما اضاف الهدفين الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة اثر تمريرة ذكية بالكعب من لاعب وسط إنتر نيكولو باريلا (41) والثالث عندما تلقى كرة من مهاجم ساسوولو دومينيكو بيراردي داخل المنطقة فسددها عكسية ارتطمت بقدم المدافع يوفان مانيف وخدعت حارس مرماه (45+2).

وقلص الضيوف الفارق بواسطة اتاناسوف بكرة راسية دخلت شباك حارس باريس سان جرمان الفرنسي جانلويجي دوناروما (52).

واضاف اتاناسوف نفسه الهدف الثاني عندما اطلق كرة قوية ارتطمت بمدافع إنتر فرانشيسكو أتشيربي وخدعت دوناروما (74).

لكن مهاجم نابولي راسبادوري انهي التشويق بتسجيله الهدف الرابع اثر تمريرة من باريلا (81)، قبل أن يختم البديل لاعب وسط روما الشعراوي المهرجان بالهدف الخامس (90+3).

وفي المباراة الثانية، حققت انكلترا فوزا هزيلا على مالطا الضعيفة بهدفين نظيفين.

واحتاج منتخب "الاسود الثلاثة" الى هدف بالنيران الصديقة سجله انريكو بيبي خطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة لافتتاح التسجيل، قبل ان يضيف هدافه التاريخي هاري كاين الثاني (75).

والغى الحكم هدفا للاعب وسط أرسنال ديكلان رايس بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) في الدقيقة 78.

وبدأ المدرب غاريث ساوغيت المباراة بتشكيلة قوية لا سيما في خط الهجوم بقيادة كاين الذي يتألق في صفوف بايرن ميونيخ الالماني والجناحين ماركوس راشفورد وفيل فودن.