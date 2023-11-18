شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يجهز تقريراً لكولر عن المصابين قبل عودة التدريبات غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاهلى، على إعداد تقرير مفصل عن حالة اللاعبين المصابين تمهيداً لتسليمه للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة، قبل انطلاق أول مران غداً، الأحد، بعد الحصول على راحة سلبية لمدة أسبوع.

وتضم قائمة المصابين في الأهلى كلاً من عمرو السولية، ومحمود متولى، وعلى معلول، ورضا سليم، وأكرم توفيق.

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفا على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.