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الامارات | هالاند يصيب مانشستر سيتي بالذعر قبل قمة ليفربول

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يصيب مانشستر سيتي بالذعر قبل قمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  

أكدت وسائل إعلام بريطانية أن المدرب بيب غوارديولا أصبح في مأزق عقب تعرض النجم إرلينغ هالاند لإصابة قوية أثناء مشاركته مع النرويج ضد جزر فاروه.

قالت الصحيفة إن الدولي النرويجي تعرض لإصابة في الكاحل قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة أمام ليفربول في .

وأضافت: "غوارديولا سيكون متلهفاً لفهم موعد تعافي هالاند، خاصة أن الفريق يستعد للمباراة القوية أمام ليفربول يوم 25 نوفمبر الجاري بعد أسبوع بالتحديد".

ونقلت تصريحات أدلى بها طبيبة المنتخب النرويجي أولا ساند قال فيها: "لقد تألم على الفور ثم اختفى سريعا، لذا سنرى كيف ستكون حالته".

وتابع: "المشكلة مشابهة لتلك التي أجبرت اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً على مغادرة الملعب خلال فوز السيتي على بورنموث في وقت سابق من هذا الشهر".

واختتمت: "من المتوقع إراحة هالاند من المشاركة في المباراة المقبلة أمام أسكتلندا، وهو ما يسعد السيتي حتى يحصل هداف الفريق على راحة مناسبة ويصبح جاهزاً لمواجهة ليفربول".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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