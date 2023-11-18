الامارات | مانشستر يونايتد يخطف مالديني من اتحاد جدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو عن أن مانشستر يونايتد يفكر في خطوة مثيرة بتعاقده مع باولو مالديني.

قالت الصحيفة إنه الوقت الذي يسعى فيه اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع أسطورة إيطاليا وميلان السابق، دخل النادي الإنجليزي على الخط لتعيينه مديراً رياضياً.

وأشارت إلى أن السير جيم راتكليف اقترب من الاستحواذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد، ويستعد لإحداث ثورة تصحيحية بالنادي، بهدف العودة للمنافسة على البطولات.

وأضافت: "مالديني مستهدف انتقاله إلى مانشستر يونايتد، كجزء من التغيير الضخم الذي يُجريه جيم راتكليف في النادي".

وتابعت: "راتكليف يتلقى التوجيهات من السير أليكس فيرجسون لإصلاح مانشستر يونايتد، ومن ضمن تلك التوجيهات التعاقد مع مالديني".

واختتمت: بدأ راتكليف بالفعل في ثورة التصحيح، بعدما قام بالاستغناء عن خدمات الرئيس التنفيذي للنادي ريتشارد أرنولد، حيث يبحث حالياً عن بديلاً له.