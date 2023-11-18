الامارات | الهدايا تتواصل على منتخب مصر في تصفيات المونديال.. تعادل بوركينا فاسو وغينيا بيساو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى منتخب مصر هدية ثمينة بعدما تعادل بوركينا فاسو مع غينيا بيساو بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانفرد المنتخب المصري بصدارة المجموعة الأولى بعدما كان قد تعادل منتخبا إثيوبيا وسيراليون من دون أهداف.

وسجل هدف بوركينا فاسو برتراند تراوري، بينما أحرز مانويل بالدي لغينيا بيساو، في المباراة التي أُقيمت المباراة على ملعب مراكش في المغرب.

بهذا التعادل تحصل الثنائي بوركينا فاسو وغينيا بيساو على أول نقطة له ويأتي ذلك في صالح مصر لتنفرد بصدارة المجموعة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 3 نقاط، وتأتي بوركينا فاسو في المركز الثاني بنقطة بالتساوي مع غينيا بيساو وإثيوبيا وسيراليون، وتتذبل جيبوتي المجموعة من دون نقاط.