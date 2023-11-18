شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض مرانه الوحيد قبل مواجهة تونس ببطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنهي منتخب الشباب مواليد 2005، بقيادة مديرهم الفني وائل رياض، تدريباته استعدادا لمواجهة المنتخب التونسي فى ثالث جولات بطولة شمال أفريقيا المقامة فى تونس، بعدما واجه شباب الفراعنة منتخبي ليبيا والجزائر فى الجولتين الأولى والثانية.

وكان منتخب مصر للشباب تعادل مع نظيره الليبي إيجابياً بهدف لكل منتخب فى افتتاح مشوار الفراعنة بالبطولة، قبل أن يلاقى نظيره الجزائري مساء أمس الجمعة.

وتقام بطولة شمال أفريقيا فى تونس خلال الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجاري، وينتظر أن تكون اختبارا مميزا لهؤلاء اللاعبين الشباب، رغم الصعوبات التي واجهها هذا المنتخب أثناء تكوينه وضيق الوقت الذي سبق انطلاق البطولة.

وجاءت قائمة منتخب الشباب على النحو التالي: حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر، أحمد وهبة، أحمد جابر، وخط الدفاع: معتز محمد، أحمد عابدين، حسام عوض الله، محمد سمير، يوسف عبدالحفيظ، حسن أبو المعاطي، مهاب سامي، وخط الوسط: مروان محمود، أحمد خالد كباكا، فارس خالد، محمد السيد، هادي عامر، عمرو خالد، عمر خضر، وخط الهجوم: مهند محمد، كريم سعيد، محمد زعلوك".

وتقدم محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة رئيس بعثة منتخب الشباب بالشكر للسيد ايهاب فهمي سفير مصر في تونس لدعمه المستمر للمنتخب وتذليل كافة العقبات التي تواجه البعثة.

وكان سفير مصر في تونس قد حضر مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا أمس لمساندة ودعم اللاعبين والجهاز الفني ، وحرص على توجيه كلمة للفريق عقب المباراة طالبهم خلالها ببذل قصاري جهدهم في البطولة معربا عن ثقته في قدرات وامكانات هؤلاء اللاعبين لتحقيق لقب البطولة.