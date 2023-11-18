شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقرر بيع مروان حمدى بأعلى سعر فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر
ووافق الجهاز الفني للفريق، بقيادة علي ماهر، على رحيل مروان حمدي، بعدما وصلت العلاقة بين اللاعب وجماهير المصري إلى طريق مسدود، على خلفية أكثر من موقف كان آخرها ما حدث فى لقاء بيراميدز، وهو ما أدى إلى قرار الإدارة ببيع اللاعب فى يناير المقبل لأعلى عرض مادي يصل إلى النادي في الفترة المقبلة لتحقيق أقصى استفادة.
وتشترط إدارة المصري أن يكون العرض المادى بقيمة لاعب دولي مثل مروان حمدي، وألا يقل عن 40 مليون جنيه، خاصة أن المصري قام بشراء اللاعب من الزمالك الموسم الماضي بحوالى 23 مليون جنيه.
ويلتقي النادي المصري مع إنبي فى الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يستأنف الفريق تدريباته داخل معسكره بالقاهرة بعد العودة من بورسعيد بداية الأسبوع المقبل.
وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.
وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.
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