شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقرر بيع مروان حمدى بأعلى سعر فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو المصري باب الرحيل أمام مروان حمدى، مهاجم الفريق، خلال الميركاتو الشتوي القادم، بعد واقعة بصق اللاعب على الجماهير خلال مباراة بيراميدز فى الجولة الخامسة من الدوري والتى انتهت بهزيمة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث قام اللاعب بذلك السلوك خلال عملية استبداله.

ووافق الجهاز الفني للفريق، بقيادة علي ماهر، على رحيل مروان حمدي، بعدما وصلت العلاقة بين اللاعب وجماهير المصري إلى طريق مسدود، على خلفية أكثر من موقف كان آخرها ما حدث فى لقاء بيراميدز، وهو ما أدى إلى قرار الإدارة ببيع اللاعب فى يناير المقبل لأعلى عرض مادي يصل إلى النادي في الفترة المقبلة لتحقيق أقصى استفادة.

وتشترط إدارة المصري أن يكون العرض المادى بقيمة لاعب دولي مثل مروان حمدي، وألا يقل عن 40 مليون جنيه، خاصة أن المصري قام بشراء اللاعب من الزمالك الموسم الماضي بحوالى 23 مليون جنيه.

ويلتقي النادي المصري مع إنبي فى الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يستأنف الفريق تدريباته داخل معسكره بالقاهرة بعد العودة من بورسعيد بداية الأسبوع المقبل.