شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم استعداداته فى ليبيريا اليوم قبل مواجهة سيراليون غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته في ليبيريا اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة سيراليون فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبل 2026، والتى يخوضها المنتخب ضمن منافسات المجموعة الأولي مع سيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا وبوركينا فاسو.

وأبدع المنتخب الوطني فى ليلة اكتساح جيبوتي بسداسية فى بداية المشوار بتصفيات كأس العالم، في مواجهة شهدت تسجيل السوبر محمد صلاح للسوبر هاتريك الأول فى تاريخه مع المنتخب الوطني، كما شهدت توقيع مصطفى محمد وزيزو على هدف لكل منهما، ليتصدر المنتخب مجموعته في التصفيات مؤقتًا.

ويلتقي منتخب مصر مع سيراليون فى السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة فى ليبيريا لعدم صلاحية ملاعب سيراليون لاستضافة مباريات على أرضها حسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتعادل منتخب إثيوبيا بدون أهداف، مع نظيره منتخب سيراليون، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، على ملعب "بن أحمد العبدي" فى المغرب، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، فى تصفيات كأس العالم 2026.