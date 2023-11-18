جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 18 نوفمبر والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 18 نوفمبر2023 والقنوات الناقلة ، إذ سنكون على موعد مع العديد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم.
جدول مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة
ـ أرمينيا أمام ويلز فى تمام الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
ـ روسيا البيضاء أمام أندورا فى تمام الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ـ لاتفيا أمام كرواتيا فى تمام الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ـ سويسرا أمام كوسوفو فى تمام الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ـ فرنسا أمام جبل طارق فى تمام الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ـ هولندا أمام إيرلندا فى تمام الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
جدول مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم
ـ جنوب أفريقيا أمام بنين فى تمام الساعة 3 عصرا
ـ النيجر أمام تنزانيا فى تمام الساعة 6 مساء
ـ السنغال أمام جنوب السودان فى تمام الساعة 9 مساء
جدول مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة
ـ نيوزيلندا أمام المكسيك فى تمام الساعة 11 صباحا على قناة beIN Sports HD
ـ ألمانيا أمام فنزويلا فى تمام الساعة 11 صباحا على قناة 5beIN Sports HD
ـ بوركينا فاسو أمام كوريا الجنوبية فى تمام الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD
ـ الولايات المتحدة الأمريكية أمام فرنسا فى تمام الساعة 2 ظهرا على قناة 5beIN Sports HD
مواعيد مباريات دولية ودية
ـ ألمانيا أمام تركيا فى تمام الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3