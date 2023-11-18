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جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 18 نوفمبر والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 18 نوفمبر2023 والقنوات الناقلة ، إذ سنكون على موعد مع العديد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم.

 

 

جدول مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة


ـ أرمينيا أمام ويلز فى تمام الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ـ روسيا البيضاء أمام أندورا فى تمام الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ـ لاتفيا أمام كرواتيا فى تمام الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ـ سويسرا أمام  كوسوفو فى تمام الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ـ فرنسا أمام جبل طارق فى تمام الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ـ هولندا أمام إيرلندا فى تمام الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

جدول مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم


ـ جنوب أفريقيا أمام بنين فى تمام الساعة 3 عصرا

ـ النيجر أمام تنزانيا فى تمام الساعة 6 مساء

ـ السنغال أمام جنوب السودان فى تمام الساعة 9 مساء

جدول مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة


ـ نيوزيلندا أمام المكسيك  فى تمام الساعة 11 صباحا على قناة beIN Sports HD  

ـ ألمانيا أمام فنزويلا فى تمام الساعة 11 صباحا على قناة 5beIN Sports HD

ـ بوركينا فاسو أمام كوريا الجنوبية فى تمام الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD

ـ الولايات المتحدة الأمريكية أمام فرنسا فى تمام الساعة 2 ظهرا على قناة 5beIN Sports HD

مواعيد مباريات دولية ودية


ـ ألمانيا أمام تركيا فى تمام الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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