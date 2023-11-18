مكالمة هاتفية بين أمير قطر والرئيس الأمريكي تركز على تطورات غزة والمحتجزين

بدأت مكالمة هاتفية مساء الجمعة بين الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تم التطرق إلى عدة قضايا هامة أبرزها الأوضاع في قطاع غزة. تركزت المحادثة على جهود تعزيز التدفق الإنساني العاجل إلى المنطقة ومسألة المحتجزين لدى حركة حماس.

في سياق الاتصال، شهدت المحادثة تفصيلات مهمة حول تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. وأكدت المكالمة الحاجة للتنسيق المستمر في القضايا ذات الأهمية الكبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على الضغط لزيادة المساعدات الإنسانية الملحة لغزة، وتمحور الحديث حول قرار إسرائيل بإعادة توصيل الوقود لمساعدة الحياة اليومية، وفقاً للطلبات الإنسانية المقدمة من الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، تم التأكيد على الضرورة الماسة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس دون تأخير. يأتي هذا في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر من أجل حل هذه القضية الحساسة.

هذه الاتصالات تعكس التزام الدول بتقديم الدعم والمساعدة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء العنف المتصاعد والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.