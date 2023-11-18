نتائج مجموعة مصر.. تعادل بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس

شهدت مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم مواجهات مثيرة جمعت منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وانتهت منتخب بوركينا فاسو مع غينيا بيساو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل هدف بوركينا فاسو برتراند تراوري، بينما أحرز مانويل بالدي لغينيا بيساو، في المباراة التي شهدت مشاركة إبراهيم بلاتي توري نجم في بيراميدز.

ساهم هذا التعادل في حصول كل منتخب على نقطة واستمرار تصدر مصر المجموعة الأولى بعد الفوز على جيبوتي 6/0.



ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 3 نقاط، واحتلت منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا وسيراليون، المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، وتذيلت المجموعة جيبوتي بدون نقاط.