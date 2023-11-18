بركات يحذر فيتوريا ويكشف أخطر المنتخبات في مجموعة مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حذر محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، من التراخي أثناء مواجهة المنتخبات الأخرى، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وقال بركات، في تصريحات تلفزيونية، على قناة المحور، إن منتخبي غينيا بيساو وبوركينا فاسو الأخطر في مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم.



وأكد أن منتخب مصر يمتلك خبرات عديدة في أكثر من مركز ويستطيع تحقيق الفوز في المباراة القادمة أمام سيراليون والوصول للنقطة السادسة.

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